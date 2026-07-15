Стало известно о задолженности лидера группы «Звери» Романа Билыка

Лидер рок-группы «Звери» Роман Билык, известный под псевдонимом Рома Зверь, накопил долг перед Роспатентом. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Федеральной налоговой службы (ФНС), сумма задолженности составляет ₽18 тысяч по графе «патентные и иные пошлины». Выплаты должны поступать в адрес Федеральной службы по интеллектуальным правам.

При этом за другими участниками музыкального коллектива — Вячеславом Зарубиным, Германом Осиповым, Валентином Тарасовым и Кириллом Джалаловым — никаких долгов не зафиксировано.

Группа «Звери» была создана Билыком в начале нулевых и быстро стала одним из главных символов российской поп-рок сцены. Коллектив неоднократно получал высшие музыкальные награды России, а также девять раз становился лауреатом премии телеканала «Муз-ТВ» в категории «Лучшая рок-группа».

Ранее группа «Звери» объявила о творческом отпуске после большого тура. Завершающим выступлением перед перерывом станет концерт в московских «Лужниках» 15 августа.