Красный подчеркивает статус: какие еще цвета в одежде придадут вам уверенность в себе

Одежда влияет на первое впечатление еще до того, как человек успел заговорить, пишет Parade. Эксперт по психологии цвета Мишель Льюис считает, что один из самых сильных цветов для уверенности — красный: он быстро считывается окружающими как сигнал статуса, силы и привлекательности.

По словам Льюис, цвет действует не только на других, но и на самого носителя. Она напоминает о психологической концепции облеченного познания, согласно которой одежда и ее символика могут влиять на то, как человек думает, чувствует и ведет себя.

Красный, по словам специалиста, особенно часто выбирают в моменты, когда важно понравиться или привлечь внимание: на собеседовании, свидании, выступлении или важной встрече. Исследования показывают, что этот цвет может ассоциироваться с уверенностью, высоким статусом и привлекательностью. В истории красный тоже часто связывали с властью — его носили римские полководцы и монархи.

Однако эксперт предупреждает: красный подходит не всем. Если человек не любит быть в центре внимания, такой цвет может не усилить уверенность, а добавить тревоги. Тогда лучше выбрать другой «цвет силы».

Среди альтернатив Льюис называет синий, который транслирует надежность и спокойный авторитет, глубокий зеленый — символ устойчивости и доверия, а также фиолетовый, связанный с глубиной мышления и нестандартностью. А вот бледные оттенки, желтый и оранжевый в серьезных ситуациях могут выглядеть менее убедительно.