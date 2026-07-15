У Никиты Михалкова нашли долг перед налоговой

У известного российского режиссера и народного артиста Никиты Михалкова обнаружилась задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Как сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал «Звездач», общая сумма долга режиссера превышает ₽2,2 млн. Сейчас, по данным источника, задолженность по Единому налоговому счету составляет 2 млн 254 тысячи 568 рублей 93 копейки.

По информации телеграм-канада, причиной возникновения долга могла стать техническая задержка платежа. Предположительно, в ближайшее время задолженность будет погашена. Сам Михалков и его представители пока не комментируют ситуацию.

Параллельно с финансовыми новостями Михалков вновь оказался в центре внимания из-за своих высказываний о современных режиссерах. Накануне мастер критически отозвался об уровне профессионализма нынешних постановщиков, заявив, что в индустрии слишком много специалистов, которым не хватает мастерства.

По мнению режиссера, в таких условиях особенно важно обучать актеров работать качественно даже без сильного режиссерского руководства.

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