Шаг к бессмертию: ученые из MIT решили главную проблему создания искусственных органов

Инженеры Массачусетского технологического института (MIT) разработали метод, позволяющий с большей точностью формировать искусственные кровеносные сосуды. Это важный шаг к созданию тканей и органов в лаборатории, пишет Phys.org. Без сосудистой сети, которая доставляет кислород и питательные вещества, даже искусственные ткани, максимально похожие на живые, не смогут нормально функционировать.

Команда создала «кровеносный сосуд на чипе»: центральный канал из человеческих эндотелиальных клеток поместили в питательный гель с маленьким магнитом. Затем с помощью внешних магнитов ученые слегка двигали и растягивали гель, наблюдая, как сосуд реагирует на механическое воздействие.

Оказалось, что регулярное покачивание заставляет главный сосуд выпускать новые мелкие капилляры. Более того, направление растяжения задавало направление роста: новые сосуды буквально следовали за механическим сигналом. При растяжении на 5% появлялось больше капилляров, а при 15% их было меньше, но они вырастали длиннее.

Работа опубликована в журнале PNAS. Профессор машиностроения MIT Риту Раман объяснила, что такая технология может помочь создавать более организованные сосудистые сети для будущих имплантируемых тканей.

Ученые также проверили роль гена PIEZO1, связанного с реакцией клеток на давление. Когда его активность подавляли, новые сосуды росли хуже даже при растяжении. Это подтвердило: клетки действительно считывают механические сигналы и используют их как команду к росту.