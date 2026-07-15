Яркие букеты на черном фоне: как жостовская роспись зазвучала по-новому на традиционных кокошниках

Подмосковная Жостовская фабрика декоративной росписи, прославившаяся на весь мир своими расписными подносами, решила расширить творческие горизонты. Мастера из городского округа Мытищи представили необычный проект — они украсили традиционные русские кокошники фирменной цветочной росписью, сообщил REGIONS.

Вместо привычных металлических изделий художники перенесли узнаваемые букеты на элементы народного костюма. На черном фоне кокошников засияли изящные цветочные композиции, создав выразительный и элегантный образ. Так мастера соединили вековые традиции промысла с современным взглядом на декоративно-прикладное искусство.

Сами умельцы отмечают, что первая партия авторских аксессуаров разлетелась мгновенно, поэтому они решили повторить эксперимент. По их словам, такой формат наглядно демонстрирует, что жостовская роспись способна органично существовать не только на подносах, но и на других предметах, сохраняя свою художественную ценность.

«Теперь они готовы стать частью ваших летних образов. Лаконичная форма делает его универсальным: он легко вписывается как в повседневные образы, так и в более нарядные — добавляя акцент, но не перегружая», — говорят специалисты Жостовской фабрики.

История Жостовской фабрики декоративной росписи началась в 1825 году. Со временем промысел стал одним из самых узнаваемых символов русского народного искусства. Главная особенность жостовской росписи — яркие цветочные композиции, которые не спутать ни с какими другими.

В Мытищах находится еще один всемирно известный художественный промысел — фабрика Федоскино, где с 1795 года из поколения в поколение передают секреты производства лаковых шкатулок. Технологический процесс изготовления одной миниатюры занимает от трех до шести месяцев.

Жостово и Федоскино по праву считаются культурным кодом Мытищ. Народные промыслы в одноименных деревнях существуют уже более двух веков, а художники бережно передают секреты мастерства своим наследникам. Подробнее о них можно узнать на туристическом портале welcome.mosreg.ru.

Ранее сообщалось, что накануне Дня России москвичи раскупили кокошники и флаги с триколором.