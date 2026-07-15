Лондонский Биг-Бен в Балашихе: подъездный домофон на рассвете разбудил жителей мелодией британской столицы

В микрорайоне Павлино подмосковной Балашихи раннее утро превратилось в сцену из британского фильма. Ровно в четыре часа жителей многоэтажки разбудил бой лондонского Биг-Бена — мелодия, знакомая миллионам по заставкам новостей и фильмам про Шерлока Холмса. Об этом инциденте информирует местный канал на платформе «Макс», сообщил REGIONS.

Видео пустынной ночной улицы, где гулко разносится перезвон главного колокола Елизаветинской башни, мгновенно облетело местные паблики. Сонные горожане строили догадки: от поломки автомобильной сигнализации у соседа-англофила до неожиданной ночной службы в храме.

Разгадка оказалась куда прозаичнее. Источником лондонского перезвона стал обычный подъездный домофон на улице Бояринова. Как выяснилось, ночью неизвестный пытался дозвониться до консьержа, но тот не ответил. Посетитель ушел, а аппарат завис и продолжил транслировать установленный рингтон Биг-Бена на полную мощность в уличный динамик.

По иронии судьбы, жильцы ежедневно пользуются этим домофоном, но в предрассветный час никто не связал громкий звук с собственной дверью. Когда недоразумение разрешилось, ситуация вызвала лишь улыбку. Как пошутили местные жители, подмосковная техника по громкости ничуть не уступает лондонскому оригиналу.

«В следующий раз придется запасаться берушами. На будущее очень хочется обратиться к ночным гостям: пожалуйста, нажимайте кнопку сброса, если вам не открыли! Иначе в следующий раз мы лично выясним, по ком звонил этот колокол», — комментируют пострадавшие от бессонницы жильцы.

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