P. Diddy продал особняк в Майами за $55 млн

Рэпер и продюсер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, который отбывает тюремный срок, продал свой знаменитый особняк на Стар-Айленд в Майами. Как сообщает RadarOnline, сделка состоялась за $55 млн. Покупателем выступил Джон Франклин — недвижимость приобрела подконтрольная ему компания из Ньюпорт-Ньюс.

Интересно, что Франклин также купил соседний особняк, который в 2021 году был продан Глорией и Эмилио Эстефан. Теперь оба поместья объединены под контролем одного владельца. Сам особняк P. Diddy представляет собой роскошное двухэтажное здание с шестью спальнями и восемью ванными комнатами. На территории также есть гостевой дом, бассейн, спа-зона и собственный причал.

В начале 2024 года этот особняк, где проходили громкие вечеринки рэпера, подвергся обыску в рамках расследования. Во время суда в 2025 году прокуроры предъявили присяжным изъятые вещи.

Специальный агент Джерард Ганнон продемонстрировал фотографии и предметы, найденные в поместье. Среди них было значительное количество детского масла и лубрикантов, а также огнестрельное оружие.

Ранее сообщалось, что рэперу P. Diddy сократили срок заключения до 8 февраля 2028 года.