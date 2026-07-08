Открыл банку — и ужин готов. Рыбные консервы для многих — палочка-выручалочка в день, когда нет времени на готовку. Но что мы на самом деле получаем из банки: пользу или просто «замену» свежей рыбе? REGIONS разбирался в этом вопросе вместе с диетологом Марией Стаховской.

Лучше или хуже свежей? Главный вопрос

Многие считают, что консервы — это компромиссный вариант, который уступает свежей рыбе по всем параметрам. Однако диетолог объяснила, что это не всегда так. При правильной обработке в банке сохраняются белок, полезные омега-3 жирные кислоты и важные микроэлементы: фосфор, магний, кальций, калий, йод и селен. В некоторых случаях консервы даже выигрывают у свежей рыбы — например, в доступности для ежедневного рациона.

Конечно, есть нюансы: способ приготовления и состав заливки играют решающую роль. Одни банки приносят организму максимум пользы, другие — только лишние калории и соль.

Какие консервы заслуживают места в вашей кладовке

Диетолог выделила несколько видов, которые действительно стоит покупать:

Печень трески — настоящий чемпион по содержанию омега-3. Кроме того, она богата витаминами А, D и Е, а также йодом, который необходим для нормальной работы щитовидной железы.

Скумбрия — по количеству полезных жирных кислот идет сразу следом за печенью трески. Если не можете найти качественную свежую рыбу, консервированная скумбрия станет отличной альтернативой.

Тунец в собственном соку — нежирный, с высоким содержанием белка. Практически не уступает свежему тунцу по питательной ценности. Идеальный выбор для тех, кто следит за весом.

Сайра натуральная — богата витаминами группы В, которые поддерживают память и нервную систему. Отличный бюджетный вариант.

«Если вы хотите получить максимум пользы, выбирайте консервы в собственном соку. В них нет лишнего масла и добавок, только рыба, соль и иногда специи. Печень трески и скумбрия — отличный источник омега-3, а тунец в собственном соку — источник чистого белка», — поясняет Мария Стаховская.

Как отличить хорошую банку от плохой: чек-лист эксперта

Диетолог и эксперты Роспотребнадзора советуют запомнить несколько простых правил, которые помогут не ошибиться в магазине:

Осмотрите банку. Она должна быть ровной, без ржавчины, подтеков и вмятин. Любой дефект говорит о нарушении хранения или герметичности.

Прочитайте маркировку. На крышке или дне должны быть четко выбиты дата изготовления, название рыбы, номер завода и буква «Р» — индекс рыбной промышленности.

Изучите состав. В идеале там должна быть только рыба и соль. Чем меньше ингредиентов, тем лучше. Никаких лишних «Е», усилителей вкуса и консервантов.

Ищите ГОСТ. Если на банке стоит ГОСТ — это хороший знак. А надпись «из мороженого сырья» означает, что рыбу перед консервированием замораживали — это допустимо, но влияет на текстуру.

От каких банок лучше отказаться

Не все консервы одинаково полезны. Диетолог предупреждает:

Консервы в масле — калорийная бомба. Избыток растительного масла стимулирует активное выделение желчи, что противопоказано людям с проблемами желчевыводящих путей и лишним весом.

Консервы в томатном соусе — часто содержат сахар и уксус, которые маскируют вкус и увеличивают срок хранения. Пользы в таком продукте минимум.

И главное — соль. В большинстве консервов ее содержание превышает суточную норму. Особенно осторожными стоит быть людям с гипертонией и заболеваниями почек.

«Если вы следите за фигурой, выбирайте консервы в собственном соку — они наименее калорийны. А людям с гипертонией и проблемами с почками стоит ограничить потребление любых консервов из-за высокого содержания соли», — советует Мария Стаховская.

Как хранить и как часто есть

Как только банка открыта, рыбу нужно сразу переложить в стеклянную или пластиковую посуду. Оставлять в железной банке нельзя — металл окисляется, и в еду могут попасть вредные вещества. Срок хранения в холодильнике после открытия — не больше суток.

Частота употребления: не чаще 1–2 раз в неделю. Консервы отлично подходят для салатов, паштетов, начинок для бутербродов, добавок к кашам и пасте. Можно сварить и суп, но часть полезных веществ при варке уходит в бульон.