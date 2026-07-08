Около 63 тыс. семей Подмосковья за 5 лет получили выплаты к юбилеям совместной жизни
В Подмосковье с 2021 года выплаты к юбилею совместной жизни получили 63 тыс. пар
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В Подмосковье за 5 лет выплаты к юбилеям совместной жизни получили почти 63 тыс. семейных пар, в том числе 5,5 тыс. — в этом году. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
«Подмосковье по праву гордится своими семьями. И особенно теми, кто пронес любовь и верность друг другу через десятилетия. Они — настоящие хранители традиций, живой пример для молодежи», — сказал он.
Размер единовременной выплаты составляет от ₽5 тыс. до ₽9 тыс. Подать заявление на получение пособия можно на региональном портале госуслуг в течение года с даты юбилея.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе увеличилось число многодетных семей.