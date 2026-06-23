Садовод назвала 5 лекарственных растений, которые растут в каждом лесу Подмосковья

Многие жители Подмосковья отправляются в лес за грибами и ягодами, даже не подозревая, что рядом растут десятки полезных лекарственных растений. Некоторые из них в народной медицине используют для укрепления иммунитета, лечения простуды и улучшения пищеварения. Об этом корреспонденту REGIONS рассказала садовод Екатерина Рассадина.

По словам эксперта, подмосковные леса богаты лекарственными травами, однако собирать их нужно вдали от дорог, промышленных зон и свалок.

«Даже самые полезные растения накапливают тяжелые металлы и другие вредные вещества», — отметила Рассадина.

Она добавила, что перед завариванием любых трав важно убедиться в отсутствии противопоказаний и аллергических реакций.

Иван-чай — одно из самых известных растений Подмосковья. Его легко узнать по высоким стеблям и ярко-розовым цветкам.

«Иван-чай богат антиоксидантами, витамином С. Он обладает мягким противовоспалительным действием. Многие заваривают его вместо обычного чая», — пояснила специалист.

Зверобой, по словам Рассадиной, известен своими антисептическими и противовоспалительными свойствами. Его можно найти на солнечных полянах и лесных опушках.

«Зверобой используют при простудных заболеваниях и для поддержания нервной системы. Но у него есть противопоказания. Также он может влиять на действие некоторых лекарств», — предупредила она.

Ромашка аптечная чаще растет на лугах и полянах, но ее можно встретить возле лесных тропинок и просек.

«Ромашка — универсальное лекарственное растение. Ее используют при простудах, боли в горле, проблемах с пищеварением», — рассказала садовод.

Душица появляется в июле–августе с нежными сиренево-розовыми соцветиями и характерным пряным ароматом.

«Душица — это орегано всем известный. Ее отвар пьют для разжижения мокроты при кашле, для спокойного сна и при тревожности и стрессе, еще она улучшает работу ЖКТ и полезна тем, у кого есть вздутие или запоры. Душицу категорически нельзя пить беременным», — отметила она.

Липовый цвет — одно из лучших природных средств при сезонных простудах.