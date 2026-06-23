Конфликт бизнеса и власти: в российском регионе спорят о льготах для приезжих предпринимателей

В Кузбассе разгорелся скандал вокруг новой меры поддержки предпринимателей, которую накануне анонсировал губернатор Илья Середюк. Инициатива, направленная на привлечение в регион бизнесменов из других субъектов, вызвала острую реакцию со стороны местного делового сообщества, сообщил VSE42.RU .

По данным издания, одним из первых публично высказал недовольство известный кемеровский ресторатор Иван Печерский, который сейчас развивает сеть заведений в Шерегеше. В чате губернатора в телеграм под постом о поддержке переехавших инвесторов он задал вопрос: насколько честно предоставлять преференции новичкам, тогда как местные бизнесмены долгие годы работают в регионе без аналогичных льгот.

«Не может ведь быть так, что те, кто ушел из Кузбасса в регионы с пониженными ставками, сейчас, вернувшись, получат льготу, а те, кто годами работает здесь, развивает города, предоставляют рабочие места, платит налоги, останутся без этой поддержки», – написал ресторатор.

По мнению предпринимателя, было бы справедливо установить единые правила игры для всех участников рынка, независимо от времени их появления в регионе. Ведь каждый бизнесмен сталкивается с одинаковыми трудностями и работает в равных условиях.

По данным издания, глава региона сообщил, что для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения с объектом «доходы минус расходы», региональная налоговая ставка будет уменьшена с действующих 15% до 7,5%. Для тех бизнесменов, кто платит налог с доходов, ставка снизится с 6% до 2%.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года доходы бюджета Подмосковья составили более 1,2 трлн руб.