Конфликт бизнеса и власти: в российском регионе спорят о льготах для приезжих предпринимателей
Ресторатор из Кузбасса раскритиковал снижение ставок для приезжих бизнесменов
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
В Кузбассе разгорелся скандал вокруг новой меры поддержки предпринимателей, которую накануне анонсировал губернатор Илья Середюк. Инициатива, направленная на привлечение в регион бизнесменов из других субъектов, вызвала острую реакцию со стороны местного делового сообщества, сообщил VSE42.RU.
По данным издания, одним из первых публично высказал недовольство известный кемеровский ресторатор Иван Печерский, который сейчас развивает сеть заведений в Шерегеше. В чате губернатора в телеграм под постом о поддержке переехавших инвесторов он задал вопрос: насколько честно предоставлять преференции новичкам, тогда как местные бизнесмены долгие годы работают в регионе без аналогичных льгот.
«Не может ведь быть так, что те, кто ушел из Кузбасса в регионы с пониженными ставками, сейчас, вернувшись, получат льготу, а те, кто годами работает здесь, развивает города, предоставляют рабочие места, платит налоги, останутся без этой поддержки», – написал ресторатор.
По мнению предпринимателя, было бы справедливо установить единые правила игры для всех участников рынка, независимо от времени их появления в регионе. Ведь каждый бизнесмен сталкивается с одинаковыми трудностями и работает в равных условиях.
По данным издания, глава региона сообщил, что для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения с объектом «доходы минус расходы», региональная налоговая ставка будет уменьшена с действующих 15% до 7,5%. Для тех бизнесменов, кто платит налог с доходов, ставка снизится с 6% до 2%.
Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года доходы бюджета Подмосковья составили более 1,2 трлн руб.