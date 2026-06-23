В семь раз больше стобалльников: кузбасские школьники улучшили результаты ЕГЭ по физике

В Кузбассе обнародованы свежие итоги единого государственного экзамена. Губернатор региона Илья Середюк проинформировал, что количество стобалльников по физике в этом году выросло в семь раз: высший результат показали сразу 14 выпускников, тогда как в прошлом сезоне максимальный балл набрали лишь двое школьников, сообщил VSE42.RU .

Глава региона отметил, что по обществознанию также зафиксирован значительный прогресс: четверо учеников справились с экзаменом на 100 баллов, в то время как годом ранее таких отличников был всего один. Кроме того, увеличивается количество выпускников, которым удалось получить высший балл сразу по двум предметам.

«В прошлом году 200 баллов набрали пять ребят, в этом году их уже шестеро, при том, что экзаменационный период еще не окончен», – подчеркнул Середюк.

Ранее сообщалось, что Симоньян предложила выпускникам выбирать между ЕГЭ и стартовым капиталом для бизнеса.