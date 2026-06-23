В Шаховской появится первый жилой комплекс с террасами

В городском округе Шаховская появится первый жилой комплекс с террасами «Базаева 11», девелопер ГК «Садовое кольцо» ведет работы по устройству монолитных конструкций террас. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Камерный дом комфорт-класса будет рассчитан на 104 квартиры, фасады будут отделаны декоративными штукатуркой и кирпичом светло-серых оттенков. Вблизи новостройки для жильцов обустроят детскую площадку с песочницами, канатные комплексы и зоны для активных игр. Для удобства жителей с детьми и маломобильных граждан предусмотрены входные группы на одном уровне с землей.

Вблизи комплекса также находятся детские сады и школы, школа искусств, дворец торжеств и современный теннисный центр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.