Дождь как исцеление: жители Кемерова продолжают страдать от дыма в городе

Кемеровчане продолжают жаловаться на дымку, которая уже несколько дней не покидает город. По данным на вторник, 23 июня, кузбасская столица по-прежнему окутана плотной пеленой. Сервисы мониторинга качества воздуха фиксируют высокую концентрацию взвешенных микрочастиц PM 2.5. Местные жители также отмечают присутствие неприятного запаха на улицах, сообщил VSE42.RU .

В Кемеровском гидрометцентре утверждают, что вредного смога с характерным запахом не обнаружено. Специалисты связывают ухудшение видимости с природным явлением — мглой, пришедшей из соседнего региона. Они также пояснили, что развеять ее сможет только устойчивое изменение направления воздушных потоков.

«Сейчас у нас не смог, а мгла, которую гонит ветер из Красноярского края, где бушуют лесные пожары. В Кузбассе наблюдается сухой циклон, воздух не застаивается, однако не хватает влаги для образования облаков», — сказали сайту VSE42.Ru в гидрометцентре.

Согласно прогнозам синоптиков, улучшения ситуации следует ожидать к четвергу, 25 июня, — метеорологические модели указывают на возможное поступление влаги с юга в северные районы региона, что может принести осадки. Дожди, в свою очередь, должны очистить воздух. Однако точность этих прогнозов остается невысокой.

По данным издания, в Красноярском крае продолжает расти площадь лесных пожаров. Как сообщает во вторник, 23 июня, региональный лесопожарный центр, количество очагов достигло 88, а огнем охвачено уже почти 192 тыс. гектаров. За сутки эта территория увеличилась почти на 20 тыс. гектаров, что, по всей вероятности, скажется на качестве воздуха в Кузбассе.

Ранее сообщалось, что жители Кемерова требуют от местных властей объяснить причину непроходящего смога.