Косолапые вышли к людям: россияне заметили медведицу с медвежонком и еще одного хищника — власти призвали к осторожности

В Кузбассе участились случаи встреч местных жителей с дикими медведями, которые выходят из лесных массивов к населенным пунктам. Накануне вечером и утром во вторник, 23 июня, в социальных сетях появились сообщения от очевидцев о появлении косолапых, сообщил VSE42.RU .

По словам свидетелей, в Мариинском округе примерно в четырех километрах от села Красные Орлы на трассе была замечена медведица с медвежонком. Еще один хищник попался на глаза жителям Промышленновского округа в селе Пархаевка. Как отмечают очевидцы, при появлении людей звери сразу же скрылись в лесу.

В Министерстве лесного комплекса и охоты Кузбасса прокомментировали ситуацию и напомнили о правилах безопасности. При обнаружении медведей вблизи жилых зон необходимо незамедлительно сообщать по телефону 112. Ведомство разъяснило, что применять огнестрельное оружие против агрессивных особей имеют право только сотрудники полиции, но не государственные инспекторы министерства.

Полностью исключить случаи выхода зверей к людям невозможно: порядка 60% территории региона занимают леса, являющиеся естественной средой обитания этих животных. При этом лесные массивы не отделены от человеческих поселений какими-либо преградами. В большинстве случаев медведи не демонстрируют агрессивного поведения, однако специалисты категорически не рекомендуют приближаться к диким хищникам.

Ранее сообщалось, что фермер в США отбил козла у медведя с помощью лопаты и винтовки.