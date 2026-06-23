«Колорадо» может обменять Валерия Ничушкина

Известный журналист и инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман на подкасте 32 Thoughts сообщил, что «Колорадо Эвеланш» рассматривают возможность обмена российского форварда Валерия Ничушкина.

По словам источника, «Лавины» хотят получить большую свободу под потолком зарплат, и в этой связи имя россиянина уже прозвучало.

Контракт нападающего с кэпхитом $6,125 рассчитан до 2030 года. В соглашении предусмотрен запрет на обмен в 12 клубов по выбору игрока. Ничушкин был важной частью команды, которая в 2022 году выиграла Кубок Стэнли, — после того сезона ему и был предложен новый контракт.

В сезоне-2025/26 Ничушкин провел 72 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 49 (17+32) очков. «Колорадо» выиграло Президентский кубок, а в плей-офф уступило в финале Западной конференции «Вегасу». В 12 матчах постсезона у россиянина 4 (2+2) очка.

Ранее Эллиотт Фридман сообщил, что голкипер Сергей Бобровский вряд ли продлит контракт с «Флоридой».