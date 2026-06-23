Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

Во вторник, 23 июня, на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Подольском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс, в Егорьевском, Истринском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Шатурском — III класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В среду и четверг, 24 и 25 июня, на большей части территории региона ожидается III класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +17-24 градусов, ночью — +8-12. Синоптики обещают переменную облачность, сильный порывистый ветер, местами возможны дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

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