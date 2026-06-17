«Сначала была передышка, теперь новый удар»: почему ночь на 18 июня может стать тяжелой для метеозависимых

После нескольких относительно спокойных дней геомагнитная обстановка вновь начнет ухудшаться. Специалисты предупреждают, что в ночь на 18 июня магнитосфера Земли перейдет в возбужденное состояние.

Хотя полноценная магнитная буря пока не прогнозируется, показатели вплотную приблизятся к опасной отметке. Именно поэтому метеозависимым людям рекомендуют внимательнее следить за самочувствием.

Что произойдет 18 июня

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, пик геомагнитной активности ожидается в ночные часы.

Начиная с полуночи уровень возмущения магнитосферы достигнет 4 баллов по девятибалльной шкале.

Повышенная активность сохранится примерно до 06:00 утра, после чего геомагнитный фон начнет постепенно снижаться.

Будет ли магнитная буря

Формально показатели не дотягивают до уровня полноценной магнитной бури.

Шкала активности выглядит следующим образом:

0–3 балла — спокойная магнитосфера;

4 балла — возбужденное состояние;

5 баллов и выше — магнитная буря.

Таким образом, 18 июня Земля окажется на границе между спокойным и нестабильным состоянием магнитного поля.

Почему растет геомагнитная активность

Даже при отсутствии мощных вспышек на Солнце последствия ранее произошедших выбросов плазмы продолжают влиять на магнитосферу Земли.

На ситуацию воздействуют:

потоки солнечного ветра;

остаточные эффекты корональных выбросов массы;

высокая активность текущего солнечного цикла;

изменения в межпланетном магнитном поле.

Из-за этого геомагнитная обстановка может меняться довольно быстро.

Кто может почувствовать изменения

Наиболее чувствительными к колебаниям магнитного поля традиционно считаются:

метеозависимые люди;

гипертоники;

люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

пожилые;

те, кто испытывает хронический стресс или недосыпание.

В такие периоды возможны:

головные боли;

повышенная утомляемость;

раздражительность;

проблемы со сном;

перепады артериального давления.

Когда наступит спокойный период

Согласно текущим прогнозам, после всплеска активности 18 июня сильных геомагнитных возмущений в ближайшие недели не ожидается.

Предварительные расчеты показывают, что магнитосфера останется относительно спокойной как минимум до середины июля. Однако специалисты напоминают, что космическая погода способна меняться очень быстро, поэтому прогнозы регулярно корректируются.