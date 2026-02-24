Срочно проверьте свою полку: европейские секс-игрушки оказались токсичными для репродуктивных органов

В Европе объявлен масштабный отзыв секс-игрушек после обнаружения опасных химических веществ, связанных с гормональными нарушениями и бесплодием. Об этом сообщает Daily Star.

Швейцарская компания Magic X Retail AG отозвала часть продукции из-за чрезмерно высокого содержания фталатов — соединений, относящихся к эндокринным разрушителям. Эти вещества используются для смягчения пластика, но могут вызывать репродуктивные расстройства.

Отзыв начался в Швейцарии, однако он может затронуть и покупателей в Великобритании, которые приобрели товары через зарубежные онлайн-платформы. Британским потребителям рекомендовано вернуть потенциально опасные изделия.

По данным британских служб контроля, некоторые игрушки в продаже содержат уровень фталатов до 300 раз выше допустимой нормы. Эксперты предупреждают, что воздействие таких веществ связано со снижением качества спермы, повреждением мужской репродуктивной системы и изменением гормонального фона. Особенно опасным считается контакт во время беременности, поскольку это может повлиять на развитие ребенка.