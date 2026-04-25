На самокатах появились фальшивые QR-коды: вот что придумали мошенники

С началом сезона проката самокатов и велосипедов мошенники запустили новую схему обмана. Как сообщили РИА Новости в платформе «Мошеловка», злоумышленники наклеивают поверх настоящих QR-кодов на арендном транспорте свои стикеры с поддельными метками.

Сценарий простой: человек сканирует код, думая, что оплачивает аренду, а вместо официального сервиса попадает на фишинговый сайт. Там его просят ввести данные банковской карты, после чего деньги уходят не за поездку, а прямо мошенникам. Чаще всего на такую уловку попадаются активные пользователи самокатов, туристы и молодежь, которые привыкли быстро сканировать код и не перепроверять страницу.

В «Мошеловке» советуют не арендовать транспорт через случайно открывшиеся сайты. Безопаснее всего заходить только через официальное приложение сервиса. Перед сканированием QR-кода также стоит внимательно посмотреть, не наклеен ли поверх него дополнительный стикер. Если код выглядит подозрительно, лучше не рисковать.

Главное правило простое: не вводить данные карты на странице, которая открылась после сомнительного QR-кода. В противном случае обычная поездка может закончиться списанием денег и утечкой платежных данных.

