В Москве из-за полумарафона перекрыто движение: по каким улицам не проехать

В Москве ввели временные ограничения движения из-за Московского полумарафона. Как сообщили в городских службах, перекрытия затронули участки в ЦАО, ЗАО и ЮЗАО, а часть ограничений будет действовать с пятницы по воскресенье.

В субботу движение из-за забега на 5 километров ограничили на улице Косыгина. До 15:00 закрыт участок от Мичуринского проспекта до Ленинского проспекта в сторону Ленинского, а с 09:00 до 15:00 перекрытие действует и в обратном направлении. На этих участках также временно запретили парковку.

Основные перекрытия запланированы на воскресенье, когда пройдет сам полумарафон. С полуночи до 14:00 движение ограничат на улице Косыгина от проспекта Вернадского до Университетской площади в обе стороны. С 08:00 до 12:00 закроют дополнительные участки улицы Косыгина, Воробьевскую набережную и Воробьевское шоссе.

Отдельно с утра пятницы и до позднего вечера воскресенья перекрыта Университетская площадь — на участке от Университетского проспекта до улицы Косыгина в обоих направлениях. Водителей просят заранее планировать маршрут, так как ограничения затронули сразу несколько ключевых участков на юго-западе и в центре столицы.

Ранее сообщалось, что водитель погиб после столкновения ВАЗ с тремя автомобилями в Москве.