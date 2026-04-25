До 40 метеоров в час: жителям Подмосковья пообещали красивый звездопад в мае

В начале мая россияне смогут увидеть один из самых эффектных метеорных потоков этой весны — эта-Аквариды. Как сообщили ТАСС в Московском планетарии, пик активности звездопада ожидается в ночь на 6 мая, когда в небе можно будет наблюдать до 40 метеоров в час.

Астрономы отмечают, что поток будет не только активным, но и особенно зрелищным. Уже с 3 мая число вспышек в небе начнет заметно расти — в отдельные часы можно будет увидеть от 30 метеоров и больше. Поэтому наблюдать за этим явлением стоит не только в ночь максимума, но и в ближайшие к ней дни.

Эта-Аквариды — ежегодный майский метеорный поток, который действует с 19 апреля по 28 мая. Свое название он получил из-за созвездия Водолея, откуда визуально и вылетают метеоры. Источник этого звездопада — пылевой след знаменитой кометы Галлея, через который Земля проходит каждую весну.

Специалисты советуют наблюдать поток вдали от городской засветки, в местах с открытым горизонтом и ясным небом. Именно там шансы увидеть больше «падающих звезд» будут максимальными.

