Сроки увеличатся: почему усложнят быстрый вывод денег из программы сбережений

В Госдуму внесли законопроект, который меняет правила участия в программе долгосрочных сбережений. Как сообщает « Парламентская газета », депутаты предлагают увеличить срок, по истечении которого можно забрать государственное софинансирование без потерь, с одного года до пяти лет.

Сейчас участники программы могут относительно быстро вывести средства, включая деньги от государства. Именно это, по словам авторов инициативы, привело к тому, что ПДС начали использовать не как инструмент накоплений, а как краткосрочный вклад с бонусом. Новый подход должен вернуть программе ее изначальную цель — формирование долгосрочных сбережений.

Согласно проекту, если человек захочет забрать деньги раньше пятилетнего срока, он сможет получить только собственные накопления без стимулирующих выплат. При этом точкой отсчета станет первый договор, по которому участник получил право на господдержку, даже если средства переводились между фондами.

Также предлагается уточнить порядок выплат правопреемникам. В случае смерти участника после назначения пожизненных выплат родственники смогут получить остаток средств, сформированных за счет дополнительных взносов, если они не были учтены при расчете.

Программа долгосрочных сбережений действует на добровольной основе и предполагает формирование накоплений на пенсию, образование или крупные покупки. Выплаты по ней предусмотрены через 15 лет, однако для граждан старшего возраста и в ряде жизненных ситуаций сохраняется возможность досрочного получения средств.

