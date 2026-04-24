ФНС объяснила порядок взыскания долгов: блокируют ли счета

Федеральная налоговая служба опровергла распространенные в сети слухи о якобы полной блокировке банковских счетов россиян из-за долгов. Как сообщили в ведомстве « Российской газете », речь идет не о блокировке, а о приостановке операций — и только в пределах суммы задолженности.

Это означает, что деньги сверх долга остаются доступными: налоговая не замораживает счет полностью, а ограничивает операции лишь на необходимую сумму. В ФНС подчеркнули, что такие меры применяются только в случае, если налог не был оплачен в установленный срок.

Процедура взыскания проходит поэтапно. Сначала налогоплательщику направляют уведомление с требованием оплатить задолженность — через личный кабинет, портал госуслуг или по почте. Если долг не погашен, выносится решение о принудительном взыскании, после чего у человека есть еще семь рабочих дней, чтобы оплатить сумму или оспорить начисления.

Если реакции нет, налоговая направляет в банк распоряжение на списание средств. При этом после погашения задолженности ограничения автоматически снимаются. Важно учитывать, что для индивидуальных предпринимателей долг может списываться с любого счета — как личного, так и используемого в бизнесе.

Если списание произошло, а человек не согласен с долгом, он вправе обратиться в налоговую за разъяснениями, подать жалобу или оспорить решение в суде. В случае признания взыскания незаконным деньги вернут или зачтут в счет будущих налогов.

