Солнечная суббота и дождливое воскресенье: какая погода ждет Подмосковье в выходные

Жителей Московской области в предстоящие выходные ждет переменчивая погода. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на синоптиков Гидрометцентра, суббота порадует солнцем и относительно комфортной температурой.

Днем 26 апреля в регионе ожидается до +8…+10 градусов, осадков не прогнозируется. Погода будет ясной, что создаст хорошие условия для прогулок и поездок за город. Однако ночью начнется смена погодного сценария — температура опустится до +3…+5 градусов, местами возможны небольшие дожди.

В воскресенье характер погоды изменится: по Московской области пройдут дожди, а температура днем составит около +9…+11 градусов. Несмотря на небольшое потепление, из-за осадков и облачности будет ощущаться прохладнее.

Синоптики отмечают, что весна в регионе остается нестабильной: теплые и солнечные дни пока чередуются с прохладной и дождливой погодой.

