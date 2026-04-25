Похудеть силой мысли? Ученые нашли неожиданный механизм сжигания энергии

Ученые обнаружили механизм, который может изменить представление о похудении. Как сообщает издание « Известия », речь идет о гормоне FGF21, который способен не просто регулировать обмен веществ, а напрямую воздействовать на мозг, усиливая расход энергии.

Исследования показали, что этот гормон активирует определенные зоны в стволе мозга, отвечающие за энергетический баланс. В отличие от популярных препаратов для снижения веса, которые подавляют аппетит, FGF21 действует иначе: он не уменьшает чувство голода, а заставляет организм тратить больше калорий даже без изменений в питании.

Эксперименты на животных дали заметный эффект — снижение веса происходило за счет активного «сжигания» энергии, а не уменьшения количества пищи. Это позволило ученым предположить, что в организме существует своего рода «переключатель», который регулирует, сколько энергии тело расходует в обычных условиях.

При этом специалисты подчеркивают: говорить о революции в похудении пока рано. Подобные механизмы изучены в основном на животных, а человеческий организм устроен значительно сложнее. Кроме того, вмешательство в систему энергозатрат может иметь побочные эффекты, включая влияние на сердце, обмен веществ и общее состояние организма.

Эксперты также предупреждают, что идея «есть сколько угодно и худеть» не имеет под собой научной основы. Даже при потенциальном увеличении расхода энергии переедание и низкая физическая активность остаются ключевыми факторами риска для здоровья.

Тем не менее само направление исследований считается перспективным. Ученые уже отмечают, что некоторые естественные процессы — например, физическая активность, холодовая адаптация или интервальное голодание — способны частично активировать схожие механизмы.

Вывод остается прежним: несмотря на новые открытия, устойчивое снижение веса по-прежнему зависит от базовых вещей — питания, движения и образа жизни.

Ранее невролог шокировала открытием о храпе и бессоннице.