Массовое ДТП в Москве: водитель погиб, пассажир в больнице
ГИБДД: водитель погиб после столкновения ВАЗ с тремя автомобилями в Москве
На юге Москвы произошла смертельная авария с участием сразу четырех автомобилей. По данным столичной Госавтоинспекции, ДТП случилось на Бесединском шоссе в районе дома 3, строение 1.
Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ сначала столкнулся с двумя машинами, ехавшими в попутном направлении, а затем — еще с одним автомобилем на встречной полосе. Удар оказался смертельным: водитель ВАЗа погиб на месте. Пассажира из этой же машины увезли в больницу, у него травмы различной степени тяжести.
Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии уточняются.
