Россиян позвали переписать ПДД: лучшие идеи отправят в правительство

В России запустили онлайн-платформу, где любой желающий может предложить изменения в правила дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Общественную палату РФ. Новый проект призван выявить устаревшие нормы, неточности и спорные моменты в действующих ПДД.

Речь идет о специальном ресурсе, где пользователи могут обсуждать отдельные пункты правил, предлагать правки и голосовать за инициативы других участников. Все предложения структурированы по разделам ПДД, а при необходимости можно воспользоваться подсказками встроенного искусственного интеллекта.

Как отметил автор проекта Александр Холодов, изменения необходимы из-за появления новых видов транспорта и изменений дорожной среды.

«Важно понять, что действительно хочет общество, потому что правила дорожного движения — это, по сути, консенсус. Люди договариваются, чтобы всем было безопасно и удобно. Сейчас, когда поменялись технические характеристики транспортных средств, в большом количестве появились электросамокаты, электровелосипеды, настало время подумать о том, чтобы обществу прийти к новому консенсусу, как нам безопасно сосуществовать на дорогах», — заявил он.

Самые обсуждаемые и поддержанные инициативы Общественная палата планирует направить в правительство для дальнейшего рассмотрения и возможного внесения изменений в ПДД.

