«Из-за „пропаганды наркотиков“»: в скандале с маркировкой классиков разберется Минюст
Депутат Даванков обратится в Минюст из-за маркировки книг русских классиков
Фото: [REGIONS/Татьяна Замятина]
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил в своем телеграм-канале, что направит обращение в Минюст РФ из-за ситуации с маркировкой произведений русской классики. Поводом стало появление предупреждений о наркотиках у книг на крупных онлайн-площадках.
По словам политика, он сначала не поверил в происходящее, но убедился лично.
«Пушкина и Гоголя маркируют в интернете из-за „пропаганды наркотиков“. Сначала подумал, что это шутка… Но зашел на крупнейший книжный портал в России и убедился: все действительно так. Книги из цикла „Великая классика“ теперь маркируют подписью о вреде запрещенных веществ», — написал он.
Даванков подчеркнул, что готовит официальное обращение и считает подобный подход спорным.
«Готовлю обращение в Минюст: если в произведении искусства упоминаются наркотики не в позитивном ключе, это не должно считаться пропагандой», — добавил он.
Маркировка связана с действующими правилами: при любом упоминании наркотических веществ издателям необходимо предупреждать об этом читателей, иначе им грозят крупные штрафы. При этом сами сервисы уже начали проверку и допускают, что часть пометок могла появиться ошибочно.
