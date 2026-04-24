«Из-за „пропаганды наркотиков“»: в скандале с маркировкой классиков разберется Минюст

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил в своем телеграм-канале, что направит обращение в Минюст РФ из-за ситуации с маркировкой произведений русской классики. Поводом стало появление предупреждений о наркотиках у книг на крупных онлайн-площадках.

По словам политика, он сначала не поверил в происходящее, но убедился лично.

«Пушкина и Гоголя маркируют в интернете из-за „пропаганды наркотиков“. Сначала подумал, что это шутка… Но зашел на крупнейший книжный портал в России и убедился: все действительно так. Книги из цикла „Великая классика“ теперь маркируют подписью о вреде запрещенных веществ», — написал он.

Даванков подчеркнул, что готовит официальное обращение и считает подобный подход спорным.



«Готовлю обращение в Минюст: если в произведении искусства упоминаются наркотики не в позитивном ключе, это не должно считаться пропагандой», — добавил он.

Маркировка связана с действующими правилами: при любом упоминании наркотических веществ издателям необходимо предупреждать об этом читателей, иначе им грозят крупные штрафы. При этом сами сервисы уже начали проверку и допускают, что часть пометок могла появиться ошибочно.

