Лавина накрыла туристов в Бурятии: трое найдены живыми, один погиб

В Бурятии спасатели обнаружили туристов, попавших под лавину на горе Мунку-Сардык. По данным МЧС республики, трое человек выжили, но получили травмы различной степени тяжести, еще один турист погиб.

ЧП произошло в районе перевала «26-го партийного съезда». Под снежной массой, по предварительной информации, оказалась группа из четырех человек. Их личности сейчас устанавливаются.

Поисковая операция проходит в сложных условиях: плохая погода и трудный рельеф значительно осложняют работу спасателей. В ночное время поиски пришлось приостановить — их продолжат с наступлением светлого времени суток.

Это уже не первый трагический случай в регионе за последние дни. Ранее в горах Восточного Саяна также сообщалось о гибели туристов во время спуска. Сейчас следственные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что ДТП с автобусом и фурой произошло в Ленобласти под Гатчиной.