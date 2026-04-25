Вот в чем секрет: передается ли долголетие по наследству ​

Долголетие не передается человеку автоматически — даже если в семье было много долгожителей. Об этом РИА Новости заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, продолжительная жизнь — не подарок по наследству, а результат отношения человека к собственному здоровью.

Голикова подчеркнула, что работать на будущее самочувствие нужно с молодости. Именно привычки, образ жизни и внимание к организму во многом определяют, как долго и в каком состоянии человек будет жить.

По ее словам, в России для этого развивают центры медицины здорового долголетия. Там можно пройти обследование, определить биологический возраст, оценить состояние систем организма и заранее увидеть риски преждевременного старения. Такие проверки доступны всем желающим с 18 лет.

Смысл таких чекапов — не просто узнать цифры, а понять, что именно нужно менять: питание, режим, уровень активности или другие повседневные привычки. Как отметила Голикова, именно от этого в итоге и зависит продолжительность жизни.

Программы медицины здорового долголетия уже включены в систему государственных гарантий бесплатной медицинской помощи.

