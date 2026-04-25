Очки, линзы или операция: врач подсказал самый выгодный вариант

Плохое зрение годами незаметно вытягивает из кошелька крупные суммы, и самые большие траты часто скрываются не в разовой покупке, а в постоянных расходах. Об этом в беседе с « Лентой.ру » рассказал офтальмолог Николай Щемеров, сравнивший, что выгоднее в долгосрочной перспективе — очки, контактные линзы или лазерная коррекция.

По словам специалиста, очки остаются самым привычным и на первый взгляд доступным способом коррекции. Но если смотреть не на одну покупку, а на несколько лет вперед, расходы на оправы, линзы и замену могут оказаться куда заметнее. В среднем за десять лет пользователь тратит на очки от ₽50 тыс. до ₽150 тыс. и даже больше.

Контактные линзы, как отметил врач, удобнее в повседневной жизни, но в финансовом плане обходятся еще дороже. Если прибавить к ним растворы и сопутствующие расходы, за десять лет сумма может вырасти до ₽250–600 тыс. Именно поэтому линзы нередко оказываются самым затратным вариантом из всех популярных способов коррекции.

На этом фоне операция выглядит уже не такой дорогой, как кажется сначала. Стоимость лазерной коррекции на оба глаза, по словам офтальмолога, обычно составляет от ₽80 тыс. до ₽250 тыс. в зависимости от технологии. На дистанции в три-пять лет такие вложения могут начать окупаться по сравнению с постоянными тратами на линзы и очки.

При этом врач предостерег от завышенных ожиданий. Лазерная коррекция не означает, что человек раз и навсегда забудет о проблемах со зрением. Щемеров пояснил, что лучше всего делать такую операцию в возрасте от 18 до 45 лет: раньше зрительная система может быть еще нестабильной, а позже начинают сказываться возрастные изменения. Даже после успешной коррекции со временем человеку могут понадобиться очки для чтения, потому что возрастное ухудшение зрения вблизи — естественный и необратимый процесс.

Специалист также напомнил, что операция подходит не всем: у нее есть противопоказания, поэтому решение должно приниматься только после полноценного обследования. Главный вывод, по его словам, простой: выбирать способ коррекции нужно не по разовой цене, а по тому, сколько он будет стоить человеку на длинной дистанции.

