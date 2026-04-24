ДТП с автобусом и фурой под Гатчиной: что известно
В Ленинградской области произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса и фуры. По данным регионального МЧС, авария случилась 24 апреля на перекрестке трассы А-120 и региональной дороги в Гатчинском районе.
В момент столкновения в автобусе находились пассажиры — предварительно около 10 человек. После аварии на место оперативно прибыли экстренные службы, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Обстоятельства происшествия и степень тяжести травм пока уточняются. Также неизвестно, сколько человек госпитализированы.
На месте работают спасатели и сотрудники скорой помощи. Движение в районе аварии может быть затруднено.
Ранее сообщалось, что в Коми спустя 53 года будут судить убийцу жены.