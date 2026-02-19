«Святой дух направляет меня»: пожилая монахиня из США прославилась в Сети из-за откровенных танцев прямо в церкви

77-летняя монахиня Мэри Блейз стала интернет-сенсацией благодаря провокационным танцам, которые она публикует в соцсетях, — пишет Daily Star. Видео, снятые на территории церкви, набрали более 10 млн просмотров и привлекли около 254 тыс. подписчиков.

Пользователи активно обсуждают ее ролики и даже призывают женщину создать аккаунт на платформах с откровенным контентом. Некоторые поклонники в шутку называют ее «искусительницей Иисуса» и спрашивают о «HolyFans».

Сама монахиня объясняет, что ее цель — «разрушать барьеры» и показывать, что женщины могут чувствовать себя женственными в любом возрасте. «Святой дух направляет меня, это происходит постоянно», — заявила она. По ее словам, музыка помогает людям объединяться и исцеляться, а ее ролики помогают зрителям отвлечься от проблем и справиться с религиозными травмами.

Она также подчеркнула, что отвечает только перед Богом и продолжит публиковать видео, несмотря на противоречивую реакцию. Одни зрители восхищаются ее смелостью, другие шутят и выражают удивление необычным способом религиозного самовыражения.