«Святой дух направляет меня»: пожилая монахиня из США прославилась в Сети из-за откровенных танцев прямо в церкви
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
77-летняя монахиня Мэри Блейз стала интернет-сенсацией благодаря провокационным танцам, которые она публикует в соцсетях, — пишет Daily Star. Видео, снятые на территории церкви, набрали более 10 млн просмотров и привлекли около 254 тыс. подписчиков.
Пользователи активно обсуждают ее ролики и даже призывают женщину создать аккаунт на платформах с откровенным контентом. Некоторые поклонники в шутку называют ее «искусительницей Иисуса» и спрашивают о «HolyFans».
Сама монахиня объясняет, что ее цель — «разрушать барьеры» и показывать, что женщины могут чувствовать себя женственными в любом возрасте. «Святой дух направляет меня, это происходит постоянно», — заявила она. По ее словам, музыка помогает людям объединяться и исцеляться, а ее ролики помогают зрителям отвлечься от проблем и справиться с религиозными травмами.
Она также подчеркнула, что отвечает только перед Богом и продолжит публиковать видео, несмотря на противоречивую реакцию. Одни зрители восхищаются ее смелостью, другие шутят и выражают удивление необычным способом религиозного самовыражения.