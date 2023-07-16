«Трогай, щупай и торгуйся»: известная сваха рассказала, с чего начинается брак и как сохранить его крепким надолго

С большой заботой в Подмосковье относятся к парам, которые пронесли крепкие чувства через всю жизнь. По данным Министерства социального развития Московской области, в этом году в регионе уже 5,3 тыс. семей получили единовременную выплату к полувековому юбилею семейной жизни. Секретами крепкого и успешного брака поделились с «Подмосковье сегодня» Роза Сябитова и другие свахи.

КАК ПО РЫНКУ ПРОЙТИСЬ

Крепкий брак начинается с правильного выбора партнера, напоминает всероссийская сваха и телеведущая Роза Сябитова.

«Моя бабушка говорила: выйти замуж или жениться – как по рынку пройтись. Пока ходишь – трогай, щупай, надкусывай и торгуйся. А вот как купила – ешь, что взяла», – рассказывает Сябитова.

30 лет в профессии свахи, более 10 тыс. клиентов и около 5 тыс. историй в «Давай поженимся!», по словам Сябитовой, подтверждают одно главное правило – брак держится на женском терпении.

«Любая семья – это жизнь, «американские горки», на которых то густо, то пусто. Без терпения здесь никак», – подчеркивает телеведущая.

Последние годы сваха пристально изучает статистику разводов и отмечает, что в восьми случаях из десяти инициаторами расставания становятся женщины.

«Получается, что мужчины не хотят разводиться, больше держатся за брак – как правило, их все устраивает. Наиболее частая причина разводов – закончилось терпение женщины, и она уже не находит ни одного аргумента, чтобы сохранить эту семью», – поясняет телеведущая.

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БЕРЕГИТЕ ЕЕ

Сябитова отмечает: когда ее приглашают на свадьбы, в поздравительном слове она всегда обращается к молодым мужьям и советует внимательно следить за терпением супруги.

«Берегите женщину. Дайте ей возможность отдыхать. Пространства, воздуха дайте ей, ведь она будет очень много уставать», – напоминает Роза.

Очень хорошо, по ее словам, укрепляют брак теплые отношения мужа с тещей, а жены – со свекровью. Мужьям она советует тещу любить, ведь она главная помощница в семейных делах и всегда при необходимости встанет на их сторону. Для жен главные помощники – в семье супруга.

«Полюбите свекровь, покажите ей, что вы хорошая доченька, покажите ей свою любовь, и будет вам счастье. Она всегда поможет вам с мужем, ведь она лучше его знает», – подчеркивает Сябитова.

По словам свахи, семья – это жизнь гуртом. Чем крепче будет поддержка с разных сторон, тем легче и счастливее будет эта жизнь.

Сваха Галина Карасева из Пушкино отмечает: сохранить семью на долгие годы помогут два важных правила – смирение и принятие. Она советует паре принимать человека рядом таким, каков он есть, не пытаться «кроить» чужие привычки и переделывать характер. И уж ни в коем случае нельзя превращать семью в поле боя, отвоевывая главенство.

«Старайтесь видеть в вашем партнере лучшее и каждый день вкладывайтесь в отношения», – советует Карасева.

факт

Психолог Ольга Григорьева из Химок советует и молодоженам, и парам со стажем продолжать приглашать друг друга на свидания. Даже если дома семеро по лавкам, раз в месяц стоит найти для них няню. А супругам – нарядиться и устроить романтический вечер.