Спикер регионального парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов проголосовал на выборах в Госдуму и Мособлдуму – по традиции он исполнил свой гражданский долг на балашихинском избирательном участке №60 в школе №16 в микрорайоне Дзержинского. Вместе с ним свой голос отдала его супруга.

«В нынешних обстоятельствах для нас важна консолидация общества и выбор тех, кто достоин представлять интересы жителей и страны на разных уровнях власти – и в Государственной думе, и Московской областной Думе. И мы сегодня «за» то, чтобы этот выбор был честным, прозрачным и в соответствии с законодательством», – подчеркнул председатель Мособлдумы.

Игорь Брынцалов отметил высокую активность жителей.

«Явка хорошая. У нас на сегодняшний день по Московской области она уже превысила 40%. Три дня голосования дают возможность жителям выбрать удобный для себя день. Помимо очного формата некоторые выбрали электронное голосование», – заметил парламентарий.

Для голосования в Подмосковье открыто порядка 3900 участков, из них 44 организованы в местах временного пребывания. Задействовано 36 тысяч членов участковых комиссий. Прозрачность голосования обеспечивают тысячи наблюдателей.

Помимо того, наблюдение за выборами все три дня осуществляется в ситуационном центре на базе регионального исполнительного комитета «Единой России» в Реутове и в областном Центре общественного наблюдения в Одинцове.

Участки работают 20 сентября до 20:00. Найти свой участок можно: в разделе «Выборы» на Госуслугах, на сайте ЦИК России, по телефону информационно-справочного центра ЦИК России – 8-800-200-00-20.