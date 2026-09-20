Синица в руке: зумеры отказались от вузов в пользу рабочих профессий

Тренды на отечественном рынке труда кардинально изменились: еще три года назад количество выпускников техникумов и колледжей превысило число специалистов, окончивших вузы. Современные зумеры массово покидают школы после девятого класса, стремясь как можно скорее получить реальную специальность и выйти на работу. Это происходит на фоне исторического минимума безработицы, которая опустилась ниже 2%, и острого дефицита кадров в промышленности.

Ситуация контрастирует с периодом 1990-х и 2000-х годов, когда престиж рабочих специальностей упал до минимума, а число вузов выросло более чем вдвое — до 1115 заведений в 2010 году. Высшее образование превратилось в формальность, а дипломы имела половина населения страны, хотя лишь 20% работали по специальности. Сегодня финансовая сторона вопроса играет ключевую роль: один год учебы по популярным направлениям (например, ИТ или медицине) обходится в среднем в ₽750 тыс., а за пятилетний курс семья отдаст около ₽4 млн без каких-либо гарантий окупаемости.

Параллельно изменился и уровень подготовки в системе СПО. Исследователь образования Ирина Абанкина отмечает, что за последние 15 лет колледжи провели масштабную модернизацию оборудования, перешли на демонстрационные экзамены и доказали свою конкурентоспособность на международном уровне.

Рост производительности труда и технологическое переоснащение предприятий сделали синие воротнички высокооплачиваемыми специалистами. По данным НИУ ВШЭ, число выпускников колледжей достигло почти 1 млн человек в год. Направленность на практические навыки стала настолько популярной, что сегодня на курсы переквалификации массово записываются даже бывшие офисные сотрудники и менеджеры.