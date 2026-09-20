Десятки раненых и жертвы: Минздрав назвал число пострадавших после атаки БПЛА в Подмосковье

Число пострадавших при атаке беспилотников в Московской области достигло 41 человека, среди них шестеро детей. Такие данные приводятся по состоянию на 16:30 20 сентября Минздравом по региону.

В больницы доставлены 18 человек, включая двоих детей. Сейчас в тяжелом состоянии находятся трое пациентов. Взрослый пострадавший с множественными повреждениями мягких тканей туловища и конечностей помещен в реанимацию Жуковской больницы — для страховки его оставили в ОРИТ. Двое детей проходят лечение в Детском клиническом центре имени Рошаля.

Еще 21 человеку, среди которых четверо детей, помощь оказали амбулаторно или на месте. В регионе развернуты два пункта временного размещения, там дежурят врачебно-сестринские бригады. Медики отмечают отсроченные обращения — люди продолжают приходит за помощью. Работа ПВР продолжается.

Ранее сообщалось, что губернатор Воробьев раскрыл детали трагедии в Раменском, где пострадали двое детей после атаки БПЛА.