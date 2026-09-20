Названы условия: как семье в Московской области компенсировать аренду жилья

В 2026 году учителя, врачи, военнослужащие и ряд других специалистов смогут получать деньги на аренду жилья. Об этом RT рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, одни программы возвращают подтвержденные расходы, другие предполагают фиксированную выплату.

Как правило, для участия нужно работать в конкретной организации и не иметь собственного жилья в городе или регионе. Военнослужащим по контракту ведомство возмещает наем, если не может предоставить служебную квартиру. Размер выплаты зависит от региона, состава семьи и фактических расходов в пределах лимита.

Говырин привел примеры. В Подмосковье учителям дефицитных специальностей ежемесячно платят 20—30 тыс. рублей. Учитываются учебная нагрузка и отсутствие жилья у педагога, супруга и детей в области. Семья из двух медработников в Московской области может получать до 45 тыс. рублей.

В Подмосковье компенсацию за аренду жилья выплачивают специалистам и льготникам, у которых и их семей нет собственной, служебной или муниципальной недвижимости в регионе. Выплата оформляется через портал Госуслуг Подмосковья (uslugi.mosreg.ru) при наличии официального договора найма.

Основные категории и выплаты:

Врачи и медсестры: от ₽20 тыс. до ₽30 тыс. в месяц (если оба супруга медики — до ₽45 тыс.). Требуется работа на полную ставку по дефицитной специальности.

Учителя школ: ₽20 тыс. в месяц (для педагогических семей — до ₽42.5 тыс.). Требуется полная ставка и нагрузка от 25–27 часов.

Военнослужащие-контрактники: сумма рассчитывается индивидуально по нормативу стоимости жилья 1 кв.м в регионе.

Дети-сироты (с 18 лет): компенсация выплачивается на период ожидания положенной от государства квартиры.

В Татарстане учителям возмещают до 20 тыс. рублей в месяц и до 180 тыс. рублей за 2026 год. Отбирают до 350 участников: нужно работать в приоритетной должности, арендовать жилье в том же муниципалитете и подтверждать оплату. Краснодар возвращает педагогам городских школ и детсадов до 15 тыс. рублей в месяц максимум два года.

Для участия в программе работник должен быть трудоустроен на полную ставку, заключить зарегистрированный договор найма минимум на год и после выплат остаться в учреждении на такой же срок.

В некоторых из 2160 опорных населенных пунктов работникам доступно жилье по льготному найму. В 2026 году его стоимость составляет до 40,64 рубля за квадратный метр в месяц. После десяти лет работы жилье можно выкупить по цене до 1% расчетной стоимости.

Условия стоит уточнять у работодателя, в муниципалитете или на региональном портале. Для обращения обычно нужны трудовой договор, договор найма, сведения об отсутствии жилья и подтверждения оплаты.