Брат экс-генерала ВСУ стал таксистом в Подмосковье

Юрий Наев, старший брат экс-командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева, обосновался в Подмосковье и работает таксистом. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Mash.

Как сообщает канал, мужчине 61 год, и в 2023-м он прошел процедуру банкротства — причиной стали долги перед тремя кредиторами на общую сумму около ₽300 тыс.

Также стало известно, что Юрий снимал жилье в Нахабино и возил пассажиров по Москве и области. За рулем он аккуратен: в открытых базах нет ни серьезных штрафов, ни аварий. Еще в 2018 году суд в Орловской области выписал его из дома.

Всего в семье трое братьев. Помимо Юрия и Сергея есть младший — 51-летний Максим, живущий в Крыму. По сведениям Mash, он работал в местном отделении Пенсионного фонда.

Сергей Наев командовал объединенными силами ВСУ с марта 2020 по февраль 2024 года, после чего возглавлял тактические группы «Угледар» и «Великая Новоселка». Следственный комитет РФ возбудил в отношении Наева уголовное дело за «преступные приказы», которые приводили к гибели людей на Донбассе, следует из открытых данных и obozrevatel.com.