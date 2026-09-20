Наблюдтатель вырвала клок волос у зампреда УИК из-за съемки
Глава ЦИК Памфилова: на Сахалине наблюдатель вырвала клок волос у зампреда УИК
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Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о потасовке на одном из избирательных участков Сахалина. Конфликт произошел между наблюдателем и членом комиссии еще перед началом голосования, пишет «Российская газета».
По словам Памфиловой, наблюдатель по фамилии Анисимова вела себя на участке не лучшим образом. После повторной просьбы заместителя председателя УИК Ежиковой прекратить несогласованные действия, включая съемку, Анисимова схватила ее за волосы и вырвала клок. Памфилова отреагировала эмоционально: у нее, по собственному признанию, даже комментариев не нашлось.
Глава Сахалинского областного избиркома Виктория Черкасова по видеосвязи доложила: комиссия обратилась в суд, наблюдателя с участка удалили. Памфилова заметила, что горячими оказались не только южане, но и дальневосточники, и пожелала спокойного завершения голосования.
В целом по стране выборы идут без серьезных потрясений. Среди происшествий, на которые оперативно отреагировали наблюдатели и избиркомы, в Инфоцентре ЦИК упомянули вброс бюллетеней в Марий Эл, попытку провокации с вбросом в Коми и поджог участка там же.
Напомним, в единый день голосования 18—20 сентября в России проходят выборы в Госдуму девятого созыва, а также восьми губернаторов напрямую и 39 законодательных собраний регионов. Подсчет голосов на региональных и муниципальных выборах начнется после 11:00 мск, когда закроются участки на Камчатке и Чукотке. Первые данные по выборам в Госдуму станут известны после 21:00, когда завершится голосование в Калининградской области.