Наблюдтатель вырвала клок волос у зампреда УИК из-за съемки

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о потасовке на одном из избирательных участков Сахалина. Конфликт произошел между наблюдателем и членом комиссии еще перед началом голосования, пишет «Российская газета» .

По словам Памфиловой, наблюдатель по фамилии Анисимова вела себя на участке не лучшим образом. После повторной просьбы заместителя председателя УИК Ежиковой прекратить несогласованные действия, включая съемку, Анисимова схватила ее за волосы и вырвала клок. Памфилова отреагировала эмоционально: у нее, по собственному признанию, даже комментариев не нашлось.

Глава Сахалинского областного избиркома Виктория Черкасова по видеосвязи доложила: комиссия обратилась в суд, наблюдателя с участка удалили. Памфилова заметила, что горячими оказались не только южане, но и дальневосточники, и пожелала спокойного завершения голосования.

В целом по стране выборы идут без серьезных потрясений. Среди происшествий, на которые оперативно отреагировали наблюдатели и избиркомы, в Инфоцентре ЦИК упомянули вброс бюллетеней в Марий Эл, попытку провокации с вбросом в Коми и поджог участка там же.

Напомним, в единый день голосования 18—20 сентября в России проходят выборы в Госдуму девятого созыва, а также восьми губернаторов напрямую и 39 законодательных собраний регионов. Подсчет голосов на региональных и муниципальных выборах начнется после 11:00 мск, когда закроются участки на Камчатке и Чукотке. Первые данные по выборам в Госдуму станут известны после 21:00, когда завершится голосование в Калининградской области.