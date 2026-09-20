Оперативные данные: в Подмосковье устраняют последствия повреждений домов после атаки БПЛА

В нескольких городах Московской области продолжается устранение последствий повреждений многоквартирных домов после атак БПЛА. В Балашихе, Видном, Люберцах и Раменском специалисты восстанавливают окна и тепловой контур, демонтируют аварийные конструкции и проводят уборку территорий. Об этом сообщили в Фонде капремонта Московской области.

В Балашихе, в микрорайоне Новое Павлино на улице Романычева, 5, инженерные коммуникации не пострадали. Повреждено 60 стеклопакетов окон и балконов, на восьми объектах уже восстановлен тепловой контур. Работы продолжаются. Из-за повреждения конструктивных элементов потребовалось отселить жителей двух квартир — № 716 и № 717. Расходы на аренду временного жилья компенсированы.

В доме № 3 на улице Романычева повреждено 19 стеклопакетов, в пяти помещениях восстановлен тепловой контур. Инженерные системы находятся в рабочем состоянии, отселение жильцов не требуется. На Косинском шоссе, 10, повреждено 11 стеклопакетов, тепловой контур восстановлен в трех помещениях. В доме № 12 повреждено 14 стеклопакетов, преимущественно на лоджиях, еще в трех помещениях восстановлен тепловой контур. Для проведения работ задействованы пять бригад по три человека.

В Видном, в поселке Молоково на улице Школьной, 5, сильнее всего пострадала квартира № 94. Муниципалитет переселил семь человек из двух квартир — четверых из квартиры № 94 и троих из квартиры № 93. В доме выбито 64 окна. На объекте работают 77 человек, включая сотрудников управляющей организации, муниципальных служб и сторонних управляющих компаний. Инженерные системы и лифтовое оборудование не повреждены и функционируют штатно. Тепловой контур закрыт на 80%, завершить работы планируется до 21:00 20 сентября.

В Люберцах, на улице Летчика Ларюшина, 4 корпус 1, повреждения затронули пять этажей и 10 квартир, где проживают около 40 человек. В здании круглосуточно работает пункт временного размещения с горячим питанием, водой, чаем, средствами гигиены и местами для отдыха. Совместно с профильными службами и управляющей организацией проводится поквартирный обход. Коммуникации не повреждены, вода и электричество подаются в штатном режиме, запущен один грузовой лифт. Замены требуют 220 окон. Для восстановления теплового контура сформировано 10 бригад. Еще шесть альпинистов занимаются демонтажем аварийных элементов фасада, а 60 человек разбирают завалы и убирают мусор.

В Раменском после падения БПЛА повреждена кровля трех подъездов многоквартирного дома на Северном шоссе, 38. Пострадали парапеты, вентиляционные каналы, монолитные перекрытия третьей секции, стяжка и утеплитель кровли, система дымоудаления и другие элементы. Повреждены 16 оконных блоков. В квартире № 330 взрыв пробил кровлю, в результате чего были полностью деформированы кухня и санузел. Сейчас специалисты проводят работы по локализации повреждения и временной гидроизоляции кровли. Осколками также повреждены 11 оконных створок в соседнем доме № 36. Расселение жильцов не требуется, уборка придомовой территории завершена.