Две девочки-зацеперши получили удар током после игры на крыше поезда

Под Саратовом две девочки подросткового возраста оказались на крыше железнодорожного вагона и получили удар током. ЧП произошло рядом с селом Александровка в Гагаринском районе. О случившемся в Telegram сообщил Юрий Юрин, возглавляющий в регионе комитет безопасности.

Тревожный звонок поступил на номер 112 в 16:08 по местному времени. Чтобы снять пострадавших с вагона, спасателям пришлось задействовать альпинистское снаряжение — обеих девочек передали медикам и увезли в больницу.

Сейчас на месте работают областные спасатели, врачи скорой и сотрудники полиции. Причины и детали происшествия еще предстоит установить.

Подобный инцидент уже случался в июне в Хабаровском крае — там двое подростков залезли на крышу грузового состава и получили удар током от контактной сети. Их также доставили в медучреждение.