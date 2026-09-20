В Подмосковье явка избирателей на выборах по состоянию на 18:00 составила 49,22%

Явка избирателей на выборах в Московской области по состоянию на 18:00 составила 49,22%. Об этом сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Подмосковья.

«На избирательных участках — 43,71%, дистанционное электронное голосование — 90,57%», - отмечается в сообщении.

В Подмосковье близится к завершению третий, заключительный, день голосования. С 18 сентября в регионе проходят выборы депутатов Государственной думы РФ IX созыва и Московской областной думы VIII созыва. Также в ряде округов — в Коломне, Химках, Пушкино и Лобне — проходят выборы депутатов в местные Советы депутатов. В воскресенье на территории области открыли 3 969 избирательных участков. Они завершат работу в 20:00.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и его дочери проголосовали в Одинцовском округе.