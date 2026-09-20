Тысячи наблюдателей вышли на участки Подмосковья: Рожнов раскрыл масштаб работы

В Московской области за ходом голосования работают более 23 тыс. наблюдателей, из которых около 4,5 тыс. направила партия «Единая Россия». Об этом депутат Мособлдумы, заместитель секретаря Московского областного отделения партии Олег Рожнов рассказал корреспонденту REGIONS на пресс-подходе в Центре общественного наблюдения.

По словам Рожнова, за первые 2,5 дня голосования депутаты от партии посетили более 500 избирательных участков. Сам он за три дня побывал на 54 участках своего округа.

Рожнов сообщил, что на участках работают наблюдатели от разных политических партий и общественных структур. На одних участках присутствуют по одному-два наблюдателя, на других их количество достигает семи-восьми человек.

Представители «Единой России», по словам депутата, прошли подготовку в августе. Во время обучения они изучали свои полномочия и функции. Для наблюдателей от партии также работает ситуационный центр в Реутове, где можно получить консультацию юристов и сообщить о возникающих вопросах или замечаниях.

Ранее Избирательная комиссия Московской области сообщала, что в регионе работают почти 23 тыс. наблюдателей, в том числе представители кандидатов, политических партий и Общественной палаты.

Рожнов также отметил участие молодых людей в наблюдении за выборами. По его мнению, такая работа позволяет им получить практический опыт участия в избирательном процессе и общественной деятельности.