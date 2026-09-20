Сергей Леонов в Одинцове рассказал, как в Подмосковье готовили наблюдателей

Заместитель председателя Общественной палаты Московской области Сергей Леонов рассказал о порядке подготовки общественных наблюдателей к голосованию. В Подмосковье к выборам подготовили более 4 тыс. человек, сообщает Общественная палата Московской области.

Чтобы стать наблюдателем, необходимо было подать заявку в муниципальную общественную палату или непосредственно в Общественную палату Московской области. После этого кандидаты проходили обучение на семинарах и тестирование.

Наблюдателей знакомили с правилами работы на избирательных участках, требованиями законодательства и возможными ситуациями, которые могут возникнуть во время голосования. После успешного прохождения подготовки кандидат получал направление для работы в качестве общественного наблюдателя.

Леонов отметил, что общественное наблюдение предполагает участие граждан, которые хотят лично контролировать ход избирательного процесса. По его словам, за последние годы такая работа стала формой добровольческого участия жителей в общественном контроле.

Центр общественного наблюдения за выборами в Московской области в дни голосования работает в Одинцове. Через него поступает информация с избирательных участков региона, обрабатываются обращения жителей и ведется мониторинг хода голосования.