В австралийском штате Новый Южный Уэльс вскрыли масштабную схему эксплуатации мигрантов. Как сообщает Daily Mail, компания по найму рабочей силы направляла 475 человек в регионы, систематически недоплачивала им и селила в переполненных домах. Часть работников находилась в стране нелегально.

Сотрудники Австралийской пограничной службы провели 12 обысков и выявили около 50 нарушений. Работодателя, имя которого не раскрывается по юридическим причинам, оштрафовали на $540 тыс.

«Условия были отвратительными. В одном случае до 25 человек жили в маленьком доме с тремя спальнями», — заявил исполняющий обязанности суперинтенданта пограничной службы Марк Пайшау. По его словам, работодатель контролировал «каждый аспект жизни этих работников», а людей «эксплуатировали ради прибыли одного человека».

Министр по вопросам гражданства Джулиан Хилл назвал схему «бесчеловечной», подчеркнув, что такие практики в том числе бьют по зарплатам обычных австралийцев.

В Migrant Workers Centre (организация, защищающая права трудовых мигрантов) утверждают, что более половины мигрантов в Австралии сталкиваются с трудовой эксплуатацией. В соцсетях многие сочли штраф слишком мягким и потребовали более жесткого наказания.