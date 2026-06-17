Церковный праздник 18 июня: правила проведения четверга и какой православный праздник завтра, 19 июня

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Многих интересует, какой сегодня церковный праздник отмечают 18 июня. В этот день православная церковь вспоминает священномученика Дорофея Тирского — одного из известных христианских подвижников первых веков.

Церковный праздник 18 июня также связан с памятью благоверного князя Игоря Черниговского и Киевского, а также ряда других святых, однако именно священномученик Дорофей считается главным святым дня.

Какой церковный праздник отмечают 18 июня

Православные верующие чтят память священномученика Дорофея, епископа города Тира. Он жил в III–IV веках и стал свидетелем тяжелых гонений на христиан.

Во время преследований Дорофей был вынужден покинуть свою кафедру, однако позже вернулся к служению. Уже в преклонном возрасте святой вновь подвергся гонениям и принял мученическую смерть за веру.

В чем смысл дня

Этот день напоминает о стойкости перед испытаниями и верности своим убеждениям.

Верующие вспоминают:

  • силу духовного мужества;
  • преданность вере;
  • готовность сохранять достоинство в трудных обстоятельствах;
  • важность внутренней честности.

Что можно делать 18 июня

В этот день рекомендуется:

  • посетить храм;
  • помолиться о здоровье близких;
  • заниматься добрыми делами;
  • помогать нуждающимся;
  • уделить время семье.

Считается, что обязательно нужно избегать суеты и находить время для духовного размышления.

Что нельзя делать 18 июня

Согласно церковной традиции, 18 июня не приветствуются:

  • ссоры и конфликты;
  • осуждение других людей;
  • грубость и злословие;
  • отказ в помощи тем, кто нуждается;
  • чрезмерные развлечения в ущерб духовной жизни.

Именно поэтому верующие стараются провести день спокойно и мирно.

Что сделать для удачи и благополучия

Церковь не связывает день памяти святого Дорофея с особыми обрядами.

Для благополучия рекомендуется:

  • совершить доброе дело;
  • помочь человеку, оказавшемуся в сложной ситуации;
  • помолиться о мире в семье;
  • примириться с теми, с кем возникли разногласия.

Именины 18 июня

Именины в этот день отмечают:

  • Дорофей;
  • Георгий;
  • Игорь;
  • Константин;
  • Федор.

Какой праздник будет завтра

19 июня православная церковь вспоминает преподобного Виссариона Египетского и святителя Иону Великопермского.

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