Церковный праздник 18 июня: правила проведения четверга и какой православный праздник завтра, 19 июня
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Многих интересует, какой сегодня церковный праздник отмечают 18 июня. В этот день православная церковь вспоминает священномученика Дорофея Тирского — одного из известных христианских подвижников первых веков.
Церковный праздник 18 июня также связан с памятью благоверного князя Игоря Черниговского и Киевского, а также ряда других святых, однако именно священномученик Дорофей считается главным святым дня.
Какой церковный праздник отмечают 18 июня
Православные верующие чтят память священномученика Дорофея, епископа города Тира. Он жил в III–IV веках и стал свидетелем тяжелых гонений на христиан.
Во время преследований Дорофей был вынужден покинуть свою кафедру, однако позже вернулся к служению. Уже в преклонном возрасте святой вновь подвергся гонениям и принял мученическую смерть за веру.
В чем смысл дня
Этот день напоминает о стойкости перед испытаниями и верности своим убеждениям.
Верующие вспоминают:
- силу духовного мужества;
- преданность вере;
- готовность сохранять достоинство в трудных обстоятельствах;
- важность внутренней честности.
Что можно делать 18 июня
В этот день рекомендуется:
- посетить храм;
- помолиться о здоровье близких;
- заниматься добрыми делами;
- помогать нуждающимся;
- уделить время семье.
Считается, что обязательно нужно избегать суеты и находить время для духовного размышления.
Что нельзя делать 18 июня
Согласно церковной традиции, 18 июня не приветствуются:
- ссоры и конфликты;
- осуждение других людей;
- грубость и злословие;
- отказ в помощи тем, кто нуждается;
- чрезмерные развлечения в ущерб духовной жизни.
Именно поэтому верующие стараются провести день спокойно и мирно.
Что сделать для удачи и благополучия
Церковь не связывает день памяти святого Дорофея с особыми обрядами.
Для благополучия рекомендуется:
- совершить доброе дело;
- помочь человеку, оказавшемуся в сложной ситуации;
- помолиться о мире в семье;
- примириться с теми, с кем возникли разногласия.
Именины 18 июня
Именины в этот день отмечают:
- Дорофей;
- Георгий;
- Игорь;
- Константин;
- Федор.
Какой праздник будет завтра
19 июня православная церковь вспоминает преподобного Виссариона Египетского и святителя Иону Великопермского.