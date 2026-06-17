Церковный праздник 18 июня: правила проведения четверга и какой православный праздник завтра, 19 июня

Многих интересует, какой сегодня церковный праздник отмечают 18 июня. В этот день православная церковь вспоминает священномученика Дорофея Тирского — одного из известных христианских подвижников первых веков.

Церковный праздник 18 июня также связан с памятью благоверного князя Игоря Черниговского и Киевского, а также ряда других святых, однако именно священномученик Дорофей считается главным святым дня.

Какой церковный праздник отмечают 18 июня

Православные верующие чтят память священномученика Дорофея, епископа города Тира. Он жил в III–IV веках и стал свидетелем тяжелых гонений на христиан.

Во время преследований Дорофей был вынужден покинуть свою кафедру, однако позже вернулся к служению. Уже в преклонном возрасте святой вновь подвергся гонениям и принял мученическую смерть за веру.

В чем смысл дня

Этот день напоминает о стойкости перед испытаниями и верности своим убеждениям.

Верующие вспоминают:

силу духовного мужества;

преданность вере;

готовность сохранять достоинство в трудных обстоятельствах;

важность внутренней честности.

Что можно делать 18 июня

В этот день рекомендуется:

посетить храм;

помолиться о здоровье близких;

заниматься добрыми делами;

помогать нуждающимся;

уделить время семье.

Считается, что обязательно нужно избегать суеты и находить время для духовного размышления.

Что нельзя делать 18 июня

Согласно церковной традиции, 18 июня не приветствуются:

ссоры и конфликты;

осуждение других людей;

грубость и злословие;

отказ в помощи тем, кто нуждается;

чрезмерные развлечения в ущерб духовной жизни.

Именно поэтому верующие стараются провести день спокойно и мирно.

Что сделать для удачи и благополучия

Церковь не связывает день памяти святого Дорофея с особыми обрядами.

Для благополучия рекомендуется:

совершить доброе дело;

помочь человеку, оказавшемуся в сложной ситуации;

помолиться о мире в семье;

примириться с теми, с кем возникли разногласия.

Именины 18 июня

Именины в этот день отмечают:

Дорофей;

Георгий;

Игорь;

Константин;

Федор.

Какой праздник будет завтра

19 июня православная церковь вспоминает преподобного Виссариона Египетского и святителя Иону Великопермского.