Подмосковье вошло в число лидеров по количеству заявок на конкурс «Моя страна – моя Россия»

Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по числу заявок на участие в XXIII сезоне Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», участниками станут более 4,1 тыс. жителей Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

В 2026 году конкурс вошел в План основных мероприятий по проведению Года единства народов России, что нашло отражение в одной из ключевых номинаций сезона – «Единство народов моей страны». Заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова подчеркнула, что в общей сложности в этом году заявки на участие подали более 80 тыс. человек, что почти на 8% больше показателя предыдущего периода.

«Уверена, что и в этом сезоне конкурс откроет множество ярких проектов, способных принести пользу регионам и всей стране», – подчеркнула заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Основной категорией участников стали молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, наибольшим спросом пользуются номинации «Моя педагогическая инициатива», «Единство народов моей страны» и «Моя малая родина. Мой город, мое село». Жители Подмосковья представили проекты, направленные на развитие образования, социальной сферы, сохранение исторической памяти и не только. Каждую заявку будут рассматривать эксперты, после чего будут определены 300 лучших участников сезона.

Победители и финалисты конкурса получат возможность продолжить развитие своих проектов в рамках специальных образовательных и карьерных программ. Награждение победителей и призеров II возрастной категории (18–35 лет) состоится в октябре в Национальном центре «Россия» в Москве. Узнать другие подробности можно на сайте проекта: moyastrana.ru.

Конкурс проводят в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.

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