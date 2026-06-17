Сердце тьмы: как сверхмассивные черные дыры управляют эволюцией Вселенной на расстоянии в миллионы световых лет

Астрономы обнаружили самые мощные космические НЛО, когда-либо замеченные возле сверхмассивной черной дыры. В данном случае речь идет не об инопланетных кораблях, а об ультрабыстрых потоках газа — по-английски их сокращенно называют UFO (аналогично с «неопознанными летающими объектами»), пишет Daily Mail.

Открытие сделали с помощью космических телескопов XMM-Newton и NuSTAR. Ученые наблюдали за квазаром WISSH13, расположенным более чем в 11 млрд световых лет от Земли. Мы видим его таким, каким он был, когда Вселенной исполнилось всего около 2 млрд лет.

Из окрестностей черной дыры вырываются два потока раскаленного газа. Один движется со скоростью около 10% скорости света, второй — примерно 30%, или до 670 млн миль в час.

Такие явления способны менять судьбу целых галактик. Они нагревают и выбрасывают газ, из которого могли бы рождаться новые звезды, поэтому со временем рост галактики может замедлиться или полностью остановиться.

Более медленный поток заметили и в 2017, и в 2024 году, поэтому он, вероятно, существует постоянно. Быстрый появился только в свежих данных и может возникать отдельными мощными вспышками.

Вместе потоки ежегодно уносят вещество массой более 40 Солнц. Ученые предполагают, что явление устроено слоями: сверхбыстрое ядро окружает более медленная внешняя оболочка.

Это самый далекий подобный поток, обнаруженный возле квазара без помощи гравитационной линзы. Находка поможет понять, как черные дыры влияли на развитие первых галактик.