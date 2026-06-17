Сердце тьмы: как сверхмассивные черные дыры управляют эволюцией Вселенной на расстоянии в миллионы световых лет

Daily Mail: телескопы XMM-Newton и NuSTAR обнаружили НЛО возле черной дыры

Интересное

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]

Астрономы обнаружили самые мощные космические НЛО, когда-либо замеченные возле сверхмассивной черной дыры. В данном случае речь идет не об инопланетных кораблях, а об ультрабыстрых потоках газа — по-английски их сокращенно называют UFO (аналогично с «неопознанными летающими объектами»), пишет Daily Mail.

Открытие сделали с помощью космических телескопов XMM-Newton и NuSTAR. Ученые наблюдали за квазаром WISSH13, расположенным более чем в 11 млрд световых лет от Земли. Мы видим его таким, каким он был, когда Вселенной исполнилось всего около 2 млрд лет.

Из окрестностей черной дыры вырываются два потока раскаленного газа. Один движется со скоростью около 10% скорости света, второй — примерно 30%, или до 670 млн миль в час.

Такие явления способны менять судьбу целых галактик. Они нагревают и выбрасывают газ, из которого могли бы рождаться новые звезды, поэтому со временем рост галактики может замедлиться или полностью остановиться.

Более медленный поток заметили и в 2017, и в 2024 году, поэтому он, вероятно, существует постоянно. Быстрый появился только в свежих данных и может возникать отдельными мощными вспышками.

Вместе потоки ежегодно уносят вещество массой более 40 Солнц. Ученые предполагают, что явление устроено слоями: сверхбыстрое ядро окружает более медленная внешняя оболочка.

Это самый далекий подобный поток, обнаруженный возле квазара без помощи гравитационной линзы. Находка поможет понять, как черные дыры влияли на развитие первых галактик.

иностранная пресса
Добавьте mosregtoday.ru в избранное